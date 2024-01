Universitetet i Tromsø skal undersøke Borchs masteroppgave

GIKK AV: Forsknings- og utdanningsminister Sandra Borch (Sp) på pressekonferanse, der hun kunngjør at hun trekker seg som statsråd. Avgangen kommer etter at det ble avslørt at Borchs masteroppgave fra 2014 inneholder passasjer som er identiske med eldre masteroppgaver fra andre studenter. Foto: Rodrigo Freitas