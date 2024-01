London-ordfører Sadiq Khan mener at å gå inn igjen i handelsunionen bør være en mulighet når Brexit-avtalen med EU skal gjennomgås på nytt i 2024, skriver Bloomberg.

— Jeg sier ikke i dag at vi skal gjenoppta medlemskapet i Den europeiske union. Det jeg sier er at (skyggeutenriksminister) David Lammy har rett når han sier at vi bør ha et nærmere forhold til EU, sier Khan som håper å kunne starte på en tredje periode som ordfører etter valget i mai.



– Enorme kostnader

Kommentarene hans kommer kort tid etter at Lammy sverget at en fremtidig Labour-regjering ville behandle Brussel som «våre nærmeste venner og allierte» i stedet for motstandere.

Ifølge Khan er kostnadene ved den «ekstremt harde» brexiten enorme, og han gikk også hard ut mot det har refererte til som «omerta», taushetsplikten, som går ut på at man ikke skal snakke om å være nær Den europeiske union, bli med i det indre markedet eller bli med i tollunionen.

– Regjeringens harde Brexit har gjort skade over hele London, og det er unge mennesker som er blitt hardest rammet på så mange måter, sier han og legger til:

– Selv om Storbritannia kanskje ikke lenger er en del av EU, er og vil London alltid være en europeisk by.



Vil forsvare felles verdier

Khan og Lammy er ikke de eneste Labour-politikerne som har argumentert for et nærmere bånd til EU. Skyggeminister for Nord-Irland, Hilary Benn, løftet tidligere i år frem fordelene med et sterkere samarbeid med EU i lys av økende geopolitisk usikkerhet.

– Jeg er en stor tilhenger av legende egenskapene til tiden, sier Benn.

– Og jeg tror til slutt vil det komme et øyeblikk når vi ser på hverandre over kanalen og sier «du vet hva, vi er fortsatt store og viktige handelspartnere, vi er fortsatt venner og allierte, vi samarbeider om utenrikspolitikk og sikkerhet og vi må gjøre mer av det», fortsetter han.

Ifølge Benn vil dette være viktig for økonomien og for «å bygge allianser i en farlig verden.»

– Vi bør komme sammen med dem som deler våre felles verdier for å forsvare disse verdiene i møte med disse truslene, sier han.