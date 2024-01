Ingen kandidat har noensinne tapt Republikanernes valgkamp etter å ha vunnet de to første delstatene. Dersom Trump vinner i New Hampshire, regnes det som ganske sikkert at han vil erklære at kampen er over.

– Det er tydelig for meg at flertallet av de republikanske nominasjonsvelgerne vil gi Donald Trump en ny sjanse, sa DeSantis i videoen på X/Twitter der han søndag kunngjorde at han trakk seg.

Ron DeSantis Født i Jacksonville i Florida 14. september 1978.

Utdannet jurist ved Yale og Harvard.

Satt i Representantenes hus fra 2013 til 2018, og har vært guvernør i Florida siden 2019.

Gift med Casey DeSantis, paret har tre barn.

Har vært en viktig støttespiller for Donald Trump.

Tok opp kampen med Trump om å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024, men har slitt med å få oppslutning.

Har markert seg med svært konservative meninger om utdanning, innvandring og LHBT-spørsmål.

Kom på 2. plass i nominasjonsvalget i Iowa, 30 prosentpoeng bak Trump. Trakk seg fra valgkampen en uke senere og erklærte støtte til Trump. Kilde: NTB

Haley til angrep

Han påpeker at han har vært uenig med ekspresidenten, først og fremst når det gjelder håndteringen av koronapandemien.

– Han har min støtte fordi vi kan ikke gå tilbake til fortidens gamle republikanske garde eller en nyinnpakket versjon av oppvarmet korporativisme som Nikki Haley representerer, sier guvernøren.

Haley har i stor grad unnlatt å angripe Trump direkte, men den siste uka har det endret seg. I helgen stilte hun spørsmål ved Trumps mentale evner og sammenlignet ham med Demokratenes sittende president, 81 år gamle Joe Biden.

Mot abort, for våpen

DeSantis er av mange omtalt som mindre kaotisk og mer forutsigbar versjon av Donald Trump, som han også tidligere har støttet helhjertet opp om.

I motsetning til Trump har den katolske trebarnsfaren i karrieren vært innblandet i få om noen personlige skandaler, og rent politisk har de to appellert til mange av de samme velgerne.

De Santis er en ihuga abortmotstander, tilhenger av liberale våpenlover og hylles av høyresiden i Det republikanske partiet for å ha skjerpet Floridas lover på områder som innvandring og utdanning.

Florida-guvernøren, som har italienske aner, har hindret universiteter i å bruke offentlige midler på programmer som fremmer mangfold, likestilling og inkludering, og han har sørget for å få en rekke bøker fjernet fra skolebiblioteker i Florida.

(NTB)