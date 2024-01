Kjerkol kaller plagieringspåstander absurde

– Det har vært absurd å forholde seg til påstander om informanter som ikke finnes, sier Kjerkol til Dagbladet.

I helgen kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

En av de sterkeste påstandene har vært at hun og medstudenten ikke har intervjuet de fire informantene hun mener å ha brukt, noe blant annet VG har omtalt.

Støtter Kjerkol

Førsteamanuensis Thomas Laudal ved Universitetet i Stavanger har lest masteroppgaven og gått ut med støtte til Kjerkol, ettersom han mener det ikke kvalifiserer som alvorlig plagiat.

– Jeg er glad for at noen faktisk leser hele oppgaven på 121 sider. Jeg står inne for oppgaven vår, og det er godt å se at dataanalysen vår oppfattes som solid og godt forklart, sier Kjerkol.

Til Adresseavisen sier Laudal at det til sammen dreier seg om «rundt 1 prosent plagiat», og at det ikke ville hatt noen innvirkning om han skulle gitt karakter som sensor.

– Kjerkols oppgave er god og handler om en problemstilling som står på egne bein og står trygt på egne data. Det er helt åpenbart etter å lest oppgaven. Likeledes er det åpenbart at to setninger om informanter er kopiert, men de tar ikke vekk noe fra slutningene og resultatene som hun har fått fram i oppgaven, sier han.

Dropper Paris-møte

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal ikke delta på helseministermøte i Paris denne uken. Departementet oppgir ikke årsaken til at turen utgår.

– Kjerkols deltakelse på OECD-møtet i Paris mandag og tirsdag utgår, skriver Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.

– Vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, sa Kjerkol til VG søndag.

Mandag skal ledelsen ved Nord universitet gjennomgå masteroppgaven på nytt.

(NTB)