Republikanerne er i gang med primærvalgene, og etter Donald Trumps lette seier i Iowa står New Hampshire for tur i morgen. Nominasjonskampen er nå et «two horse race», etter at Florida-guvernør Ron DeSantis trakk seg søndag og umiddelbart stilte seg bak Trumps kandidatur.

Eks-presidentens eneste gjenværende utfordrer er Nikki Haley. Hun ligger milevis bak Trump i meningsmålingene, og i tillegg truer en av hennes største sponsorer – Home Depot-gründer Ken Langone, med å snøre igjen pengesekken om hun ikke gjør det bra i New Hampshire.

– Trump ser ut til å bli republikanernes presidentkandidat, sa Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes på Børsmorgen mandag.

Trøbbel på hjemmebane

Utover alle rettsprosesser han har hengende over seg, har Trump nå også problemer på hjemmebane.

– Det siste er at han ble skjelt ut av kona for å ha gjort den største dødssynden du kan gjøre, nemlig å stille i blådress i hennes mors begravelse. Trump hadde sikkert veldig mange praktiske grunner for å stille i blådress, men i begravelse stiller du i svart dress, fortsatte Molnes om seremonien som fant sted i Florida torsdag i forrige uke.

– «Lip sync readers» så kona si «I told you to wear...», og Trump fikk ikke sitte på i bilen hennes. Dette taper du stemmer på, la han til.