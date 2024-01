Statsminister Jonas Gahr Støre: Ingvild Kjerkol blir sittende

Det opplyser statministeren på en pressekonferanse mandag kveld.

Han understreket samtidig at han tar saken på alvor og vil vente med å ta en avgjørelse til Nord universitet har gått gjennom saken.

Saken blir behandlet på lik linje som andre plagiatsaker ved universitetet, og blir ikke særbehandlet, ifølge Gahr Støre.

– Den enkelte student har rett til å bli vurdert ut fra prosedyrene som gjelder. Og det er en rett som også må gjelde for Kjerkol, sier Støre under pressekonferansen.

– Dette er forhold som er uavhengige av den jobben Ingvild gjør som helse- og omsorgsminister. Det er fra tiden før min regjering, og jeg har tillit til Ingvild som helse- og omsorgsminister, og er glad for at Nord universitet vil foreta en vurdering av oppgaven, sier statsministeren.

Går hardt ut

Helse- og omsorgsministeren selv brukte tøffe ord om påstandene om at hun har funnet opp informanter i masteroppgaven sin.

– Det har vært absurd å forholde seg til påstander om informanter som ikke finnes, sa Kjerkol til Dagbladet tidligere i dag.

I helgen kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

En av de sterkeste påstandene har vært at hun og medstudenten ikke har intervjuet de fire informantene hun mener å ha brukt, noe blant annet VG har omtalt.