Oddmund Løkensgard Hoel blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister, melder TV2 tirsdag.

Hoel overtar for Sndra Borch som trakk seg i forrige uke da det ble avslørt at masteroppgaven hennes fra 2014 inneholdt flere tekstlikheter med andres innleveringer.

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet endringer i regjeringen tirsdag, som vil bli kunngjort etter statsråd på Slottet klokken 10.

Professor og lokalpolitiker

Hoel har vært professor i historie på Høyskolen på Vestlandet siden 20119, og gikk inn som statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren etter regjeringsskiftet i 2021.

Hoel, som var leder i Noregs Mållag i perioden 1999–2002, tok hovedfag i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo i 1996, og har doktorgrad i historie fra NTNU i 2009.

I tillegg var han kommunerepresentant for Senterpartiet i Luster kommune fra 20191 til 2023.

Da Hoel ble utnevnt til statssekretær for Borchs forgjenger Ola Borten Moe, uttalte han at dette var drømmejobben for en person med hans bakgrunn, skriver TV2.