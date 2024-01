Tyrkias nasjonalforsamling har godkjent Sveriges Nato-søknad

Mens 55 av de folkevalgte stemte mot svensk medlemskap, var det fire representanter som avsto fra å stemme etter den rundt fire timer lange debatten.

– I dag er vi ett skritt nærmere fullverdig medlemskap i Nato, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson etter vedtaket tirsdag kveld.

– Nå ser vi fram til at president Erdogan signerer ratifiseringsdokumentet. Sverige kommer til å være et pålitelig, solidarisk og engasjert Nato-medlem, sier utenriksminister Tobias Billström.

Saken ble tatt opp i nasjonalforsamlingen i Ankara etter at utenrikskomiteen ga grønt lys for svensk Nato-medlemskap i romjulen.

– Gjør Nato sterkere

Med nasjonalforsamlingens godkjenning på plass, er president Recep Tayyip Erdogans navnetrekk det siste formelle steget som gjenstår. Det er ventet at det vil skje i løpet av de nærmeste dagene.

Nato-sjef Jens Stoltenberg ønsker det tyrkiske vedtaket velkommen.

– Jeg setter også min lit til at Ungarn vil fullføre sin ratifiseringsprosess så raskt som mulig. Alle Nato-medlemmene ble i Vilnius enige om å invitere Sverige inn i alliansen, og Sverige har oppfylt sine forpliktelser, sier han med henvisning til alliansens toppmøte i juli i fjor.

– Sveriges medlemskap gjør Nato sterkere og gjør oss alle tryggere, sier Stoltenberg.

Satte seg på bakbeina

Alliansefrie Sverige og Finland søkte om å bli medlem av Nato kort tid etter at Russland invaderte Ukraina for snart to år siden. Mens Finland ble tatt opp som medlem i april i fjor, har både Tyrkia og Ungarn satt seg på bakbeina og blokkert Sverige.

Tyrkia stilte en rekke krav til begge søkerlandene og ba blant annet om utlevering av kurdiske aktivister. Landet ga gjentatte ganger uttrykk for at de ikke mente Sverige hadde gjort nok. Også flere tilfeller av koranbrenning i Sverige bidro til tyrkernes misnøye.

Erdogan har også brukt prosessen til å legge press på USA til å fullføre et salg av F-16 jagerfly, et salg som har møtt motstand i Kongressen.

Positiv komitéleder

Både koranbrenning og påstander om at terrorister får gå fritt omkring i Stockholms gater ble tatt opp i debatten i Ankara før avstemningen tirsdag. Men det var også mer positive innlegg.

Utenrikskomiteens leder Fuat Oktay – partifelle av president Erdogan – argumenterte for svensk medlemskap fordi Sverige støtter Tyrkias bestrebelser for å bli medlem av EU og fordi han mener Sverige nå jobber mer aktivt mot terror.

Ettersom medlemmene i utenrikskomiteen gjenspeiler partisammensetningen i nasjonalforsamlingen, var det flere som regnet med at det ville bli et ja også i plenumsbehandlingen.

Venter på Ungarn

Ungarn har fortsatt ikke sagt ja, og statsminister Viktor Orban inviterte tirsdag sin svenske kollega til Budapest til «forhandlinger» om søknaden.

Utenriksminister Billström sier det ikke er noen grunn til å forhandle, men er åpen for dialog.

Det er ikke klart hvor lang tid det vil ta før Ungarn også gir sitt samtykke og Sverige blir alliansens 32. medlemsland etter en prosess som ble lenger enn mange trolig hadde forestilt seg.

(NTB)