Donald Trump vant som ventet republikanernes primærvalg i New Hampshire tidligere denne uken, hvorpå Florida-guvernør Ron DeSantis reagerte med å trekke seg og umiddelbart stille seg bak Trumps kandidatur.

Dermed står tidligere South Carolina-guvernør og USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley igjen som eks-presidentens eneste konkurrent. Onsdag tok Trump ordkrigen mellom de to til et nytt nivå, ifølge Financial Times, og truet Haleys finansielle sponsorer med utestengelse fra hans såkalte «MAGA-leir» (Make America Great Again) hvis de fortsetter å støtte henne.

Vil kvele finansieringen

«Enhver som gir et bidrag til Birdbrain, vil fra og med nå bli permanent utestengt fra MAGA-leiren. Vi vil ikke ha dem og ikke akseptere dem, fordi vi setter Amerika først og alltid vil gjøre det, skrev den tidligere presidenten i et innlegg på sin sosiale medieplattform Truth Social og viste til Haley som lite intelligent.

Innlegget er et åpenbart forsøk på å kvele finansieringen av Haleys kampanje til det neste primærvalget i hennes hjemstat sent i februar.

«Vel, i så fall...doner her. Kjør på», svarte hun i et innlegg på X (tidligere Twitter) og la ved en lenke til sin donasjonsside. Samtidig opplyste hun om at kampanjen hennes hadde hentet én million dollar i løpet av 24 timer etter New Hampshire-valget.

Haley-sponsor sier stopp

Home Depot-gründer Ken Langone, en av Haleys største sponsorer, opplyste til avisen i forrige uke at han vurderte å snøre igjen pengesekken om hun ikke gjorde det bra i New Hampshire, men en representant for Langone var ifølge Financial Times ikke tilgjengelig for kommentar onsdag.

Derimot har milliardæren og LinkedIn-gründeren Reid Hoffman, som tidligere har bidratt med et sekssifret dollarbeløp til Haleys valgkamp, lukket sin lommebok.

– For å skaffe mer penger til Haley-kampanjen måtte jeg ha sett en vei for henne til å vinne primærvalget. Det hadde vært mulig om hun vant New Hampshire, men den veien ser jeg ikke nå, sier anti-Trump-strateg og Hoffman-rådgiver Dmitri Mehlhorn.