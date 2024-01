Den russiske presidenten skal ha signalisert en villighet til å forhandle frem løsninger med USA. Det melder Bloomberg og viser til to nære kilder til Kremlin.

Signalene, som skal ha blitt formidlet den seneste måneden, skal tyde på at Putin vurderer å vike fra kravene om ukrainsk nøytralitet. Kravet om at Ukraina ikke akspeteres i NATO, et av hovedgrunnlagene for invasjonen, skal også være på gli.

Et av kravene for at samtalene skal gjennomføres er at Russland beholder kontroll over delene av Ukraina som er beleiret siden konflikten startet for to år siden. Dette har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy gjentatte ganger avvist som fullstendig uaktuelt.

– Russland er, og vil fortsette å være åpen for forhandlinger om Ukraina. Vi er fastsatt på å oppnå være mål, og foretrekker diplomatiske løsninger. Hvis ikke vil den militære operasjonen fortsette til målene er nådd, sier en talsperson fra Kremlin til Bloomberg.

– Ukraina bestemmer

Amerikanske tjenestemenn har imidlertid ikke sett noen indikasjon på at Putin er interessert i å avslutte krigen som snart nærmer seg sitt tredje år.

– Vi er ikke kjent med endringer i Russlands syn på problemstillingen. Det blir opp til Ukraina å bestemme hvorvidt forhandler med Russland vil skje, sier en talsperson fra det amerikanske sikkerhetsrådet.

Kilder Bloomberg har snakket med antyder at ryktene om fredssamtalen kan være et forsøk fra Putin på å ytterligere destabilisere samarbeidet mellom Ukraina og deres støttespillere.

De seneste månedene har Russland rustet økonomien sin for en langvarig konflikt, og hentet inn store våpenforsyninger fra Iran og Nord-Korea. Dette skjer samtidig som forhandlinger om mer krigsstøtte fra USA og EU til Ukraina er fastlåst.