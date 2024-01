Økt risiko for oppdragsgivere, konsulenter og gründere

Debattinnlegg: Nicolay Skarning, advokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Regjeringen har det seneste året, etter ønske fra LO, blant annet gjennomført to lovendringer som skal gjøre flere nordmenn til arbeidstakere, med eller mot sin vilje. Det er godt nytt for de som ønsker å bli arbeidstakere, og for fagforeningene, som kan få flere medlemmer, flere tariffavtaler og mer innflytelse. Men det er dårlig nytt for konsulenter, selvstendig oppdragstakere og gründere, fordi oppdragsgiverne er blitt mer usikre: skal de tørre å engasjere konsulenter og andre oppdragstakere, som i neste runde kan kreve fast ansettelse, eller at Arbeidstilsynet kommer med slike krav?

De to lovendringene det er tale om er arbeidsmiljøloven § 1-8, der definisjonen av arbeidstaker fra 1. januar 2024 er presiserende utvidet og hvor regjeringen i tillegg har tatt inn: «Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.» Det ligger således en ganske tung bør på oppdragsgiver om å bevise at konsulentavtalen ikke er en arbeidsavtale. Det spiller ingen rolle hva partene har ment eller tenkt. Arbeidsmiljølovens regler overstyrer partenes ønsker, selv der ingen av partene ønsker at det skal være arbeidsforhold.

Den andre lovbestemmelsen som skal gjøre flere til arbeidstakere er arbeidsmiljøloven § 14-12 (4), som fra 1. april 2023 ble gitt en utvidende presisering av hva innleie er kontra oppdragsavtale med selvstendige oppdragstakere. Innleie innebærer utleie av arbeidstakere, slik at også denne endringen medfører flere arbeidstakere. Heller ikke her betyr det noe hva oppdragsgiver og oppdragstaker har ment.

Oppdragsgivere og konsulenter går nå gjennom sine avtaler med tanke på å sikre dem bedre mot at den selvstendige oppdragstaker skal bli definert som arbeidstaker. Også selskaper som leverer tjenester går gjennom sine avtaler med tanke på å sikre oppdragsgiver mot at deres ansatte ikke plutselig kan kreve ansettelse hos oppdragsgiver. Vi kan forbedre alle kontraktskjedene. Men uansett forbedringer, har lovendringene til fordel for LO økt risikoen for de selvstendige oppdragstakerne, tjenesteleverandørene, gründerne og deres kunder.

