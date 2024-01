Forbud og sendrektighet stenger ukrainske flyktninger ute fra arbeidsmarkedet

Vi må erkjenne at arbeidslivets behov er like varierte som de menneskene som utgjør det. Faste ansettelser er et ideal, men i mange situasjoner vil fleksible og midlertidige ansettelser være mer hensiktsmessige – både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Dagens politikk reflekterer ikke dette mangfoldet.

Jeg opplever det som et paradoks at vi mangler arbeidskraft, og ikke minst fleksibel (midlertidig) arbeidskraft i en rekke bransjer, som renhold, kantine og bygningsbransjen – samtidig som vi mottar et stort antall ukrainske flyktninger – som vi bruker lang tid å gi arbeidstillatelser og enda lengre tid å få i arbeid. Her har regjeringen et forklaringsproblem.

Konsekvensene av et rigid arbeidsmarked er at integreringsarbeidet blir forsinket. Det skaper unødvendig stress for flyktningene, og gjør det vanskeligere for bedrifter å dekke vårt behov for arbeidskraft. Mange virksomheter må derfor redusere produksjonen, og blir nødt til å nedbemanne.

Regjeringen ønsket med innleieforbudet å legge til rette for flere faste ansettelser og økt trygghet i arbeidslivet. I stedet er vi vitne til en kjedereaksjon av usikkerhet. Vi sitter igjen med et resultat som er det diametralt motsatte av hensikten bak forbudet.

Som bedriftsleder, og ikke minst som medmenneske, er jeg bekymret for at vi har et arbeidsliv som ikke står rustet for de utfordringene vi har i vente. Flyktningstrømmer, inflasjon, eldrebølgen og et prekært behov for flere boliger – alt dette vil belaste arbeidslivet og velferdsstaten vår.

Et rigid system kan fort knekke under et slikt press. Da tror jeg det er en fordel om vi øker fleksibiliteten i norsk arbeidsliv.

Christer Gavelli

Adm. direktør i Toma

(Toma er et FM-selskap som leverer tjenester innen renhold, kantine, vakthold, eiendomsdrift m.m. Red.)