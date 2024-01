– Han vil at tjenestemenn skal være rene og effektive, men har redusert lønninger og bonus for det store flertall. Det gjør det fristende å engasjere seg i korrupsjon, sier Victor Shih til AFP.

Går fra elite til blådress

Tidlig i januar lanserte Xi sterkere lut for å løse problemet med alvorlig og kompleks korrupsjon. Initiativet har ringet inn tidligere ansatte i statlige banker, olje- og tobakksindustri de siste ukene.

Professor Andrew Wedeman ved Georgia State University studerer den siste kampanjen.

– De siste sakene markerer et skift fra elitebyråkrater til blådress. Denne endringen tyder på at fraksjonselementet i opprenskningen over tid blir mindre, sier Andrew Wedeman.

Kan være manglende lojalitet

I fjor ble både den kinesiske utenriksministeren og forsvarsministeren fjernet brått. Det samme skjedde med en rekke tjenestemenn i etaten som har ansvar for Kinas atomvåpenarsenal. Det ble ikke gitt noen offisiell begrunnelse, men det gikk rykter om koblinger til korrupsjon.

Wedeman utelukker ikke at noen av ofrene for utrensking ble plukket ut på grunn av antatt manglende lojalitet til president Xi.

– Dermed kan offensiven mot finanssektoren enten skyldes funksjonsfeil, eller at Xi mener denne sektoren var i ferd med å bli for uavhengig og dermed en trussel mot presidentens makt, sier han.

Langvarig og med stor intensitet

Korrupsjonskampanjene Xi gjennomfører skiller seg fra hans forgjengere med at de varer lenge og har stor intensitet.

– Offentliggjøringen av spesielle saker tilfredsstiller også folkets mistanker om at mange, mange byråkrater er korrupte, sier professor emeritus Vivienne Shue ved Universitetet i Oxford.

Andrew Wedeman ved Georgia State University sammenligner korrupsjonskampanjene med den amerikanske krigføringen i Vietnam.

– Dødstallene stiger stadig uten at vi kommer nærme lyset i enden av tunnelen. Dette vil fortsette gjennom Xis regjeringstid. Han har ikke råd til å tape, sier Wedeman.

