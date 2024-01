Inntektene til president Volodymyr Zelenskyjs familie falt med nesten to tredjedeler i 2022, som følge av Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Den ukrainske presidenten publiserte for første gang en oversikt over inntektene sine på søndag, som et forsøket på å fremme åpenhet i kampen mot korrupsjon.

Den nye åpenheten kommer etter at Ukraina i forrige uke formelt startet prosessen med å bli medlemmer av EU, og landet står overfor strenge betingelser for å få bukt med sitt historiske korrupsjonsproblem, skriver CNBC.

Tjente 3 mill.

Publiseringene viser at Zelenskyj og nær familie mottok 10,8 millioner ukrainske hryvnjas, som tilsvarer nesten 3 millioner kroner, i 2021 – året før Russland invaderte Ukraina. Nesten halvparten av dette kom fra salg av statsobligasjoner, mens familien fikk inn ørlite mer gjennom vanlig lønn, bankrenter og leieinntekter.

Det var også en nedgang på over 11,9 millioner hryvnjas fra året før.

«Volodymyr Zelenskyj fortsetter å eie en rekke varemerker. Spesielt i 2021 ble prosessen med å registrere 22 varemerker, som startet lenge før han ble valgt som Ukrainas president, fullført,» heter det i erklæringen fra det ukrainske presidenten.



Inntektene falt 65 prosent

I 2022 fortsatte inntektene til Zelenskyj å falle, men i en vesentlig høyere takt ettersom Russland invaderte landet. Zelenskyj-familien fikk inn nesten 3,7 millioner hryvnjas det året, på grunn av «midlertidig opphør av leieavtaler på Ukrainas territorium som følge av Russlands fullskalaagresjon.»

I tillegg ble familiens kontoer tappet for 1,8 millioner hryvnjas, men familiens eiendeler, eiendommer og antall kjøretøy har holdt seg uendret over de to årene.

I erklæringen oppfordrer presidenten alle offentlige tjenestesmenn om å offentliggjøre inntektene sine, som et ledd i den større innsatsen for å fremme åpenhet, og og i forrige måned ble et register over erklærte inntekter gjenåpnet for offentligheten av Ukrainas nasjonale byrå for forebygging av korrupsjon, skriver CNBC.