Dette blir for enkelt, Kaski

Debattinnlegg: Magnus Birkelund, Julianne Ofstad og Hans Andreas Limi (alle FrP)

I Finansavisen 24. januar påstår SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, at offentlig sektor ikke er for stor, men snarere bør bli enda større. Dessverre hopper Kaski over et viktig punkt: Vi trenger langt større inntekter i fremtiden for å finansiere velferdsordningene våre. Disse inntektene skapes i privat sektor. Vi trenger alle gründerne som starter bedrifter, risikerer egen privatøkonomi og skaper arbeidsplasser.

Fremskrittspartiet vil kutte i skatter og avgifter, og gjøre det enklere og mer attraktivt å drive en bedrift. Verdiene må skapes før de fordeles. Hvis det ikke skapes noe i privat sektor som gir oss skatteinntekter, har heller ikke vi politikere penger å bruke på velferd. Det ser Kaski ut til å ha glemt.

Kaski påstår at høyresiden sverger til å privatisere større deler av velferdstjenestene. På frekt vis fremstiller hun det som om at høyresidens løsninger vil føre til mindre velferd til vanlige folk. Det vi i Fremskrittspartiet ønsker, er at alle skal ha rett på de samme helse- og omsorgstjenestene, men at man selv skal kunne velge hvem som leverer tjenesten. Det spiller ingen rolle for oss om det gjøres av private, ideelle eller offentlige aktører. Det eneste som betyr noe er at man får den hjelpen man trenger, når man trenger den.

Det er dessverre med dagens system at det er størrelsen på lommeboken som avgjør hvilke helsetjenester man får tilgang til. Hvis man ikke kan finansiere det av egen lomme eller har forsikringer gjennom jobb, som gir mulighet til å benytte seg av privat helsehjelp, må man ta til takke med hva det offentlige kan tilby.

Det offentlige tilbyr mye bra, men det er ikke alltid nok. Ventetiden hos private er langt kortere, for eksempel om man skal ta røntgen, og man kan ofte få time på dagen. Hvis flere får mulighet til å benytte private tjenester, kan flere komme raskere tilbake til arbeid. Vi kan også øke livskvaliteten til innbyggerne ved at de slipper å gå syke mens de venter på helsehjelp. Det er bortkastede menneskelige ressurser at mennesker må stå i kø mens det finnes ledig kapasitet hos private. Fremskrittspartiet vil gi valgfrihet til alle, og ikke bare de få med stor lommebok.

