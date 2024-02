Defensivt fra Kaski om offentlig sektor

Debattinnlegg: Kristin Clemet, leder i Civita

«Offentlig sektor bør bli større», skriver Kari Elisabeth Kaski (SV) i Finansavisen 24. januar. Hun har rett i én ting: Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester vil øke sterkt i årene som kommer.

Men hun argumenterer mot stråmenn når hun later som om høyresiden mener at det ikke skjer verdiskaping i offentlig sektor. Det er også feil at høyresiden vil privatisere helse- og omsorgstjenestene, slik at bare «de som har råd til det, kjøper dem fra kommersielle aktører». Dette er knapt nok på den politiske agendaen i Norge.

Kristin Clemet. Foto: Eivind Yggeseth

Det som diskuteres, er om private aktører skal kunne drive og yte velferdstjenester på oppdrag fra og betalt av det offentlige. Private og kommunale barnehage- og sykehjemsplasser vil dermed koste nøyaktig det samme for brukerne.

Offentlig sektor er stor i Norge. Den sysselsetter allerede om lag en tredjedel av arbeidsstyrken, noe som ligger langt over OECD-snittet og det tilsvarende tallet i de andre nordiske land.

Dersom ingenting gjøres, vil offentlig sektor legge beslag på en enda høyere andel av sysselsettingen i årene som kommer. Det er uheldig av mange grunner: Det kan redusere effektiviteten i økonomien vår. Det fører til enda større maktkonsentrasjon på statens hender. Og det krever stadig høyere skatter.

Spørsmålet er hva vi kan gjøre for å motvirke en slik utvikling. Kaski selv har ingen ideer, men jeg kan nevne noen:

Vi kan slippe til flere private aktører for å drive offentlig finansierte velferdstjenester. Det kan gi økt valgfrihet, en viss konkurranse, mer innovasjon og en mer effektiv bruk av ressursene.

Vi kan prioritere bedre på offentlige budsjetter. Husholdningene må nå greie å prioritere noe ned for å greie å betale regningene sine. Det bør også offentlig sektor greie.

Offentlig sektor, inkludert helse- og omsorgssektoren, kan bli mer produktiv, det vil si at den kan løse oppgavene på en smartere måte. Det kan for eksempel skje med bedre organisasjon og ledelse, bruk av ny teknologi, mer effektiv arbeidsdeling mellom profesjonene og bedre arbeidstidsordninger.

Vi kan øke arbeidstilbudet ved å gjøre det enda mer lønnsomt å jobbe for dem som helt eller delvis står utenfor arbeidsmarkedet.

Ingenting av dette er lett.

Men det er altfor defensivt å bare lene seg tilbake og se på at offentlig sektor fortsetter å vokse. Også privat sektor trenger arbeidskraft.

