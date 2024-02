Vedums skattebløff

Debattinnlegg: Tina Bru, finanspolitisk talsperson og 2. nestleder i Høyre

Før valget i 2021 lovet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre en forutsigbar skatte- og avgiftspolitikk for norsk næringsliv dersom han fikk styre landet. Om én skatt eller avgift skulle settes opp, skulle en annen settes ned. Næringslivet skulle ikke oppleve usikkerhet rundt en Støre-regjerings skatteopplegg.

Tina Bru. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Fasiten ble en ganske annen.

Siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom i regjering, har det samlede skatte- og avgiftsnivået økt med nesten 40 milliarder kroner.

Skatten på norsk eierskap er økt med over 10 milliarder.

Og bare i 2024 skal regjeringen ta ut ytterligere 10 milliarder fra norske bedrifter i en midlertidig, «situasjonstilpasset» ekstra arbeidsgiveravgift. Denne ekstraskatten rammer arbeidsplasser Norge er helt avhengig av for å sikre fremtidig utvikling og økonomisk vekst.

Regjeringen fester mange merkelapper på egen skatte- og avgiftspolitikk. «Solidarisk», «omfordelende» eller «nødvendig». Men én ting er helt klar: Den kan på ingen måte kalles forutsigbar. Den bidrar til stor usikkerhet i næringslivet, som igjen får uheldige virkninger i form av kapital- og kompetanseflukt.

Støre og Vedums løfter fra valgkampen har med andre ord vist seg å være ganske verdiløse. Derfor fremstår det lite troverdig når finansministeren nok en gang lover å «fase ut» regjeringens økte arbeidsgiveravgift i et innlegg i DN. Hadde han virkelig ønsket det, kunne han prioritert det. I Høyres alternative budsjetter har vi vist at det er mulig å fjerne hele ekstraavgiften.

Regjeringen har lenge begrunnet de store skatteøkningene for norsk næringsliv med at de trenger inndekning til de ekstraordinære utgiftene i budsjettet. Høyre er enig i at vi skal bruke penger på å ta imot flyktninger fra krigen i Ukraina, men det har ikke manglet på andre utgifter fra denne regjeringen.

Store overføringer til oppsplitting av fylker og kommuner, økte landbrukssubsidier og gratis ferger er alle eksempler på gale prioriteringer i en tid hvor regjeringen selv sier at målet for den økonomiske politikken er å prioritere det viktigste og holde prisstigningen og renta nede. I stedet for å holde igjen på offentlig pengebruk og la bedrifter bruke pengene sine på gode lønnsoppgjør eller å investere for fremtiden, har regjeringen valgt å sende bedriftene en diger skatteregning.

Det bidrar hverken til forutsigbarhet, lavere prisstigning eller til å gi folk bedre råd. Høyre vil ta ansvar for fremtiden og sikre at politisk risiko ikke skal stoppe investeringer i Norge. Det starter med å ikke ha en skattepolitikk som drives på innfall.

Tina Bru

Finanspolitisk talsperson og 2. nestleder i Høyre