Regjeringen struper lokalt næringsliv

Debattinnlegg: Ida Lindtveit Røse, nestleder i KrF

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lover å senke skattene for arbeidsfolk og gi folk flest en bedre hverdagsøkonomi i hele landet. Allerede her svikter virkelighetsforståelsen. For at folk skal ha god økonomi og bo i hele landet, må det finnes arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene struper regjeringen med formuesskatt og lite forutsigbarhet og stabilitet.

Ida Lindtveit Røse. Foto: NTB

Bedriftseiere langs hele kysten er fortvilet over regjeringens manglende forståelse for lokalt næringsliv og arbeidsplasser. Vedums visjon om at vi skal ta hele landet i bruk er lite tillitvekkende når finansministeren strammer til skattene og gjør det vanskelig å utvikle og opprettholde arbeidsplasser for bedriftseierne i distriktene.

Lokalt næringsliv består stort sett av små og mellomstore bedrifter med i underkant av 100 ansatte. Det er ikke disse man leser om i forbindelse med rike kakser og formuesskatt. Folk på bygda har liten relasjon til hva som skjer på Stortinget. Når de vil ha ting gjort, så gjør de det selv – heller enn å sende dyre lobbyister til Oslo og se resultatene om altfor lang tid.

Det gjør at lokale bedriftseiere ofte spiller en nøkkelrolle i bygda. Det tror jeg Vedum har undervurdert. Både i sin rolle som finansminister og partileder. De sponser idrettslaget med baller og haller. Når tettstedet trenger et nytt kulturhus, hjelper de kommunen og sponser det også – selv om det ikke er deres oppgave. Når de nå er frustrerte over at formuesskatten spiser av overskuddet, er det gjerne fordi de vil bruke pengene til det beste for bygda og skape prosjekter som gir enda flere arbeidsplasser. De er stolte av hjemplassen sin.

Mangelen på forståelse av folk på bygda og lokalt næringsliv er en del av en historie om en regjering som ikke lytter til sine innbyggere. Som tenker de selv vet best hva som fungerer ute i distriktet der folk bor. Og at statlig styring er løsningen på problemene folk står overfor.

Det er heller motsatt, at lokalsamfunnet selv finner frem til de beste løsningene. Og at vår oppgave som politikere er å berede grunnen for at disse blir de beste for nærmiljøet. Det gjør vi med å stimulere til arbeidsplasser og fjerne upopulære skatter som arbeidsgiveravgiften og formuesskatt på arbeidende kapital.

