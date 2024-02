Hvorfor vil ikke Høyre snakke om sykelønnsordningen?

Stoltenberg-regjeringen utnevnte et ekspertutvalg med den gjeve oppgaven å foreslå tiltak som kunne bidra til en «klar reduksjon i sykefraværet». Angående nivået på sykelønnsordningen, var konklusjonen tydelig: «[D]et er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved sykefravær reduserer det totale sykefraværet.»

Ti år før dette nedsatte Bondevik-regjeringen et utvalg for å utrede sykefravær og uførepensjonering. Også dette utvalget kom til at sykelønnsordningen måtte endres.

Og om lag ti år etter det offentlige klammeriet mellom Jens Stoltenberg og daværende LO-leder Gerd Liv Valla, kom Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe også til at ordningen måtte endres. Utvalget pekte på at dagens sykelønnsordning kan «svekke incentivene til å motvirke sykefravær både for arbeidstaker og arbeidsgiver».

Å klippe løs mot uføretrygden uten å først gre i flokene til sykelønnsordningen, er dessverre både lite troverdig og særs uansvarlig

Vi har nok av forskning, rapporter og forslag til å iverksette en bred reform som kan redusere sykefraværet. Så hvorfor vil ikke Høyre gjøre noe?

Det samlede sykefraværet vil, med Sysselsettingsutvalgets forslag, reduseres med 6 prosent. Det tilsvarer en innsparing for fellesskapet på 5 milliarder kroner årlig i direkte trygdeutgifter.

Den foreslåtte modellen åpner for mer fleksibilitet i bruk av gradert sykemelding og 100 prosent sykemelding. Det vil gi både arbeidstaker og arbeidsgiver en sterkere økonomisk egeninteresse i å ta i bruk graderte sykemeldinger, samtidig som systemet åpner for lengre sykemeldingsperioder enn i dag.

70 prosent av helt nye mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) kommer fra sykepenger. 80 prosent av nye mottakere av uføretrygd kommer fra AAP. Det er udiskutabelt at nivået på sykefraværet vil ha betydning for statens varige helserelaterte trygdeytelser.

Om Asheim vil ha en reduksjon i sistnevnte, må han rette blikket mot førstnevnte. Å klippe løs mot uføretrygden uten å først gre i flokene til sykelønnsordningen, er dessverre både lite troverdig og særs uansvarlig.

Ane Breivik

Leder i Unge Venstre