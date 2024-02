EU får bare levert halvparten av artillerigranatene de lovet Ukraina innen mars

Per 31. januar har EU levert «kun» 330.000 artillerigranater til Ukraina, ifølge Borrell. Han sier at EU i løpet av februar og mars kommer til å levere nesten 200.000, slik at antallet 1. april er på 524.000.

Uttalelsene kommer dagen før EUs stats- og regjeringssjefer samles til ekstraordinært toppmøte i Brussel.

Onsdag sier Borrell at EU-landene planlegger å sende minst 21 milliarder euro i militærhjelp til Ukraina i år. Beløpet tilsvarer nesten 240 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Siden Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, har EU og vestlige land trent over 40.000 ukrainske soldater. I 2024 har EU planer om å lære opp ytterligere 20.000 ukrainske soldater, sier Borrell.

NTB