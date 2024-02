Donald Trumps juridiske problemer har hjulpet han med å samle inn mange millioner dollar fra støttespillere, men det har også ført til store kostnader for den tidligere presidenten, skriver Bloomberg.

I løpet av 2023 brukte Trump 51,2 millioner dollar, rundt 540 millioner kroner, fra valgkampkampanjen hans til å dekke juridiske utgifter han har hatt.

Brukte 70 prosent

Trump har gjort sine juridiske problemer til kjernen i sine pengeinnsamlingsappeller, etter at han er blitt tiltalt i fire separate saker med til sammen 91 ulike tiltalepunkter, i tillegg til andre sivile saker.

Blant annet samlet han inn 15,4 millioner dollar etter at han ble siktet i saken vedrørende betaling til pornostjernen Stormy Daniels. Etter at Trump ble tiltalt i forbindelse med at han hadde feilbehandlet klassifisert materiale, fikk kampanjen hans hentet inn 6,6 millioner dollar. Og da han ble tiltale i Georgia i forbindelse med valget i 2020, samlet Trump-kampanjen inn 7,1 millioner dolar, i tillegg til å selge valgkamptilbehør med mugshot-bilde av Trump fra Fulton County-fengselet.

Trump, som er soleklar favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat igjen til valget i høst, brukte sin politiske handlingskomité Save America til å betale 25,5 millioner dollar til å dekke de juridiske kostnadene som oppsto i første halvår i fjor. Mens 25,7 millioner dollar ble avsatt for å dekke de juridiske utgiftene for andre halvdel av året.

De til sammen 51,2 millioner dollarene er en stor andel av den totale andelen som Trump har samlet inn i valgkampperioden. Ifølge Bloomberg samlet Save America inn 36,7 millioner dollar i løpet av de siste seks månedene i fjor, som innebærer at 70 prosent av inntektene gikk til å betale for Trumps juridiske utfordringer.

Biden leder pengeløpet

Dette har gjort at Trump, til tross for en vellykket innsamlingsstrategi, har betydelig mindre penger i valgkampkassen enn president Joe Biden. Før valgene i primærvalgene i Idaho og New Hampshire viste valgkampinnsendelser at Trump satt på 33 millioner dollar, mens Biden hadde 46 millioner dollar i valgkampbidrag på konto, skriver NBC.

Det er vesentlig jevnere blant super-PAC-ene til kandidatene, ettersom Bidens Future Forward har 23,3 millioner dollar i banken, mens Trumps MAGA Inc. har 23,3 millioner dollar.

Imidlertid er det registrert at 18 prosent av de som donerte til Bidens valgkamp i fjerde kvartal har nå gitt sitt maksimumsbeløp på 6.600 dollar, mens for Trump er tilsvarende tall bare på 6 prosent.