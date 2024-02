Rundt én million russere har rømt landet siden president Vladimir Putin invaderte Ukraina for snart to år siden. Blant disse er fremstående kulturpersonligheter som har uttrykt motstand mot krigen, og et økende antall personer Kreml har stemplet som «utenlandske agenter» og gjort sårbare for rettsforfølgelse.

Og det russiske utenriksdepartementet går nå etter kjendiser og artister som kritiserer Ukraina-krigen fra utlandet, melder Bloomberg.

Ville deportere rockeband tilbake

Denne uken ble medlemmene av rockebandet Bi-2 pågrepet for å bryte innreisereglene mens de holdt to konserter på ferieøya Phuket i Thailand. Fem av syv bandmedlemmer har russiske pass, men ettersom fire i tillegg har et israelsk statsborgerskap og en et australsk, valgte thailandske myndigheter å sende dem alle til Israel etter at utenriksdepartementet i Jerusalem grep inn.

ANKLAGER ROCKEBAND: Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova. Foto: NTB

– Myndighetenes store frykt nå er at folk som bor i utlandet formidler sitt budskap til et russisk publikum. De vil tie dem, sier den Berlin-baserte politiske forskeren Ekaterina Schulmann som ifølge nyhetsbyrået ble erklært som «utenlandsk agent» kort tid etter Ukraina-invasjonen.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova anklager ifølge Bloomberg Bi-2 for å støtte terrorisme med sin offentlige støtte av Ukraina. Den Putin-vennlige politikeren Andrej Lugovoj, som ifølge britisk etterforskning forgiftet den russiske spionen Alexander Litvinenko i London i 2006, går enda lenger.

«La guttene forberede seg: snart vil de spille og synge på skjeer og metalltallerkener, og steppe foran sine medfanger», skriver Statsduma-representanten på Telegram.

Navalnyj oppfordrer til aksjon

Samtidig har en annen profilert Putin-kritiker, den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, i flere innlegg på X (tidligere Twitter), torsdag oppfordret velgere som er imot presidenten til å bli med på aksjonen «At noon against Putin.»

PUTIN-KRITIKER: Den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Foto: NTB

De vil si at Putin-motstandere samler seg og går sammen til valglokalene klokken 12.00 på valgdagen 17. mars.

«Det er ingen måte å stoppe denne aksjonen på. Vel, hva kan de gjøre? Vil de stenge valglokalene klokken 12.00? Vil de organisere en handling til støtte for Putin klokken 10.00? Vil de registrere alle som kommer klokken 12.00 og sette dem på listen over upålitelige personer?», skriver Navalnyj i et av innleggene.

1/15 I like the idea of anti-Putin voters going to the polling stations together at 12 noon.At noon against Putin. — Alexey Navalny (@navalny) February 1, 2024

Initiativtakeren til aksjonen er Navalnyjs gode venn Maksim Reznik, en tidligere byrådsrepresentant i St. Petersburg. Ifølge Navalnyj holder det ikke bare å stemme mot Putin. Man må også agitere.

«Aksjonen forener alle komponenter perfekt: Stemmegivning, agitasjon, fysisk tilstedeværelse og solidaritet med dem som blir med deg til valglokalet», skriver han i et annet innlegg.