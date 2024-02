Trumps juridiske hengemyr

Dette var Trygve Hegnars leder i avisen 3. februar.

Det vil ikke bli skrevet mye pent om tidligere president Donald Trump i våre spalter. Til det har Trump sagt og gjort så utrolig mye dumt.

Nå er han i starten på nominasjonskampen i Det republikanske partiet, og han leder klart. Men skulle det bli Trump mot Joe Biden i november i år, ligger Trump, ifølge de siste meningsmålingene, bak Biden med 5-6 prosentpoeng.

Skulle Trump bli gjenvalgt som president, er det mulig å tenke seg at det vil være positivt for aksjemarkedene, hvis skattene blir senket, slik det gikk forrige gang, men på den annen side kan nye runder med økte tollsatser og hindringer for verdenshandelen, være veldig negativt.

Når det er sagt, så må det sies at Trumps mange saker i domstolene, vitner om et rettsapparat som står temmelig langt fra oss. Det er det eneste området han fra oss fortjener litt sympati.

Skribenten E. Jean Carroll vant frem med at Trump skal ha forgrepet seg på, men ikke voldtatt, henne på et kjøpesenter på 1990-tallet, og Trump ble dømt til å betale 5 millioner dollar i erstatning og oppreisning. I typisk Trump-stil forfulgte han dommen med ærekrenkende og krenkende uttalelser mot Carroll, og for disse uttalelsene ble han for noen dager siden dømt til å betale Carroll 83 millioner dollar, eller nesten 900 millioner kroner, i oppreisning og erstatning.

Det glade vanvidd.

Neste rettslige runde er staten New York som har saksøkt Donald Trump, hans sønner og selskaper for lånebedragerier. Straffen kan bli 250 millioner kroner (eller langt mer) i bøter.

Bedragerier høres stygt ut, men hvis vi har forstått det rett, mener påtalemyndigheten at Trump har satt kunstig høye verdier på sine mange eiendommer ved lånesøknader.

Ingen långiver skal ha tapt noe, og ingen har anmeldt Trump og hans selskaper.

Likevel kan det bli store straffer, inkludert et langt fengselsopphold.

Det er jus og rettsvitenskap temmelig langt fra norsk rett.

En ny runde i rettsapparatet for Trump er muligheten for at domstolene, inkludert USAs Høyesterett, avskjærer Trump retten til å stille til valg som president, selv om han vinner nominasjonskampen i Det republikanske partiet.

Donald Trump er en usedvanlig usympatisk person, med ofte forskrudde meninger og holdninger i politikken, men det amerikanske rettssystemet ser også ut til å ha mangler.

Trump bør tape et politisk valg, ikke en debatt om hans verdier innen eiendom. Og påtalemyndigheten mener også at Trump og familien bør fratas retten til å drive næringsvirksomhet New York.

Er det ren politikk?