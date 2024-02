Vedums eksperter refser regjeringen for omstridt budsjettgrep

– Det er et engangsbeløp som ble brukt til å finansiere en permanent utgiftsøkning. Det kan man bare gjøre én gang og har den implikasjonen at neste års budsjett blir enda vanskeligere å få til å gå i hop, sa NTNU-professor og leder Ragnar Torvik i Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser da han overleverte utvalgets uttalelse for 2024.

Budsjettenigheten med SV kom i havn i starten av desember etter lange og tøffe forhandlinger. Da hadde regjeringspartiene skaffet til veie 9 milliarder kroner ved å justere tapsavsetningen til Eksfin – Eksportfinansiering Norge.

Dermed kunne man øke pengebruken i statsbudsjettet uten å ta ut mer penger fra oljefondet.

Manøveren høstet kritikk fra en samlet opposisjon, som blant annet etterlyste «en mer seriøs behandling av landets statsbudsjett».

Nå går også finansministerens egen ekspertgruppe god for kritikken fra opposisjonen. Det omstridte budsjettgrepet er ikke bare i strid med god budsjettpraksis og bryter med intensjonen bak handlingsregelen for innfasing av oljepenger i økonomien – det er et kortsiktig grep som er til skade for den norske økonomien på lengre sikt, mener utvalget.

– Man ønsker å bruke mer penger og går til en post som er ubenyttet. Så kan man øke pengebruken uten at det framstår som om man har brutt handlingsregelen. Vi mener det er uheldig budsjettpraksis, sa Torvik.

– Skadelig skatt

Også den midlertidige og upopulære arbeidsgiveravgiften for høye lønninger er et eksempel på kortsiktig finanspolitikk som kan være skadelig på lang sikt, ifølge utvalget.

– Opp mot budsjettindikatoren ser det kanskje greit ut, men på lengre sikt kan økt skatt på arbeid ha skadevirkninger på økonomien, poengterte Torvik.