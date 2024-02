Kina frister Norge med store markedsmuligheter

– Utsagnet er en kommentar til handelssanksjonene som nå er rettet mot Kina. Beijing bruker nå alle diplomatiske møter med vestlige land, også med Norge, til å advare mot flere sanksjoner, sier professor i Kina-studier Heidi Østbø Haugen ved Universitetet i Oslo til NTB.

Uttalelsene til visestatsminister Ding Xuexiang ble offentliggjort etter at han møtte utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i Beijing tirsdag.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua uttrykte Ding håp om at Norge fortsatt vil sørge for at kinesiske selskaper bli behandlet «åpent, rettferdig og ikke-diskriminerende». Til gjengjeld kan Norge forvente seg store muligheter på ett av verdens største markeder – det kinesiske.

Subsidierte biler?

Ifølge Haugen advarer Ding blant annet mot sanksjoner på kinesisk import, deriblant på import av kinesiske biler.

– EU er i ferd med å undersøke om kinesiske elektriske biler er subsidiert slik at de får et urettferdig fortrinn vis-à-vis europeiske konkurrenter. Kinas ambassadør til EU reagerte sterkt da EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen anklaget kinesiske bilprodusenter for å ødelegge markedet ved å selge elektriske biler billigere enn det det koster å produsere dem, påpeker Haugen.

I tillegg har Japan og europeiske land innført eksportkontroll for å gjøre det vanskeligere for kinesiske selskaper å produsere de mest avanserte databrikkene, noe Kina også har reagert sterkt. på. Hvis Kina gjengjelder sanksjonene, kan det lett føre til handelskrig, ifølge forskeren.