– Det er arrogant og ødeleggende av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) å fordumme debatten om formuesskatt på denne måten, sier Alfred Jens Bjørlo, medlem av Stortingets næringskomité for Venstre.

Det har tatt full fyr i debatten om kapitalbeskatning. Tidligere denne uken foreslo Ragnar Torvik og Finanspolitikkutvalget å kutte skatten på arbeid og formue.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser at Norge er noen jammerdal , mens Vedum går til frontalangrep på dem som vil fjerne formuesskatten.

– Noe unorsk

– Det er noe unorsk ved tanken om å fjerne formuesskatten, uttaler Vedum.

Denne uttalelsen får Bjørlo til å tenne på alle pluggene.

Så sent som onsdag fortalte seriegründer Erik Langaker at han skatteflykter fordi han «ikke gidder mer» formuesskatt og negativ retorikk i Norge.

«Formuesskatt er den store, stygge ulven», uttalte Harald Bjerknes i næringsmiddelbedriften Gårdsand forrige uke.

– Nå står helt vanlige småbedriftseiere over hele landet frem og forteller hva regjeringens håpløse skattepolitikk betyr i praksis: At de må tømme bedriften for penger for å betale skatt på penger de ikke har, sier Bjørlo.

RASER: Venstres Alfred Bjørlo møter pressen i Stortingets vandrehall i forbindelse med bruddet i forhandlingene om havbruksskatten. Foto: NTB

– Får slengt i trynet

Allerede da han ble valgt til leder i Senterpartiet i 2014 utpekte Vedum kaffekoppen som et viktig politisk redskap.

– Hvis du er uenig med noen om noe, ta en kaffekopp, har Sp-lederen sagt.

– I stedet for å lytte og ta kaffepraten med småbedriftseierne som forteller sine historier, får de nå slengt i trynet av landets finansminister at de er unorske, og ikke vanlige folk, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet så gjerne snakker om. Pengene ruller jo inn i statskassen uansett, sier Bjørlo.

Ettersom formuesskatten ikke rammer utenlandske bedrifter og statsborgere, er det en konsekvens at stadig flere bedrifter blir solgt til utlandet, hevder Venstre-politikeren.

– Vi har nå en finansminister fra Senterpartiet som selger Norge bit for bit til utlandet – og jubler mens han gjør det og latterliggjør de som slår alarm, hevder Bjørlo.

– Den største trusselen mot norsk næringsliv i distriktene nå heter ikke EU: Den heter Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum, legger han til.

– Smeller døren igjen

Bjørlo viser til at bare er to uker siden Aps næringspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt fridde til næringslivet på Sunnmøre da hun åpnet for å endre formuesskatten.

Også næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har vært ute med forsonende budskap om å dempe konfliktnivået i skattedebatten.

– Nå smeller Vedum døren igjen med stikk motsatt budskap. Jeg spår at etter tiraden fra Vedum kommer utflyttingen av bedriftseierskap fra Norge til utlandet til å skyte enda mer fart. Vi har en regjering som styrer skatteskuta som fulle sjømenn – kursen vingler fra dag til dag, og ingen vet hva neste dag bringer. Et slikt land er det vanskelig å satse og investere langsiktig i, sier Bjørlo.

Finansavisen har vært i kontakt med Finansdepartementet, men på publiseringstidspunktet var de ikke kommet tilbake med et tilsvar.