– Det er jo en del organisasjoner som ønsker å krisemaksimere denne saken for å få oppmerksomhet. Men det mener jeg er veldig kortsynt, fordi hele det grønne skriftet, havvind, solceller og alt det vi skal satse på, kommer til å trenge disse mineralene, sier Støre.

– Smått utrolig

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur reagerer skarpt på Støres uttalelser.

– Det er smått utrolig at Støre klarer å vri vedtaket i EU-parlamentet, der et overveldende flertall stemte for resolusjonen, til å dreie seg om desinformasjon og at Norge er misforstått, sier Andaur til NTB.

– Havbunnsmineralloven er krystallklar: en åpning gjelder både leting og utvinning, selv om plan for utbygging og drift skal behandles i Stortinget på et senere tidspunkt. Vi er altså et av de første landene i verden som nå formelt åpner for gruvedrift på havbunnen. Her er det statsministeren som ikke spiller med åpne kort og kommer med halvsannheter, sier hun.

Informerer europeiske kolleger

Støre har også skrevet brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om saken. For å unngå misforståelser, som han skrev.

– Jeg har brukt anledningen de siste dagene til å informere europeiske kolleger om hva det er Norge faktisk gjør. Det er ikke slik at vi kommer til å gi grønt lys til gruvevirksomhet på havbunnen. Det er ikke et eneste prosjekt som er til vurdering, og det er ikke gitt et eneste grønt lys, påpeker han overfor NTB.

– Men når det gjelder kritiske mineraler, står vi i en situasjon der vi er i ferd med å gjøre oss helt avhengig av Kina eller barnearbeid i gruver i Afrika. Og når Norge vet at vi på deler av vår havbunn kan ha mineraler som ligger i overflaten av havbunnen, så mener vi at vi også har et ansvar i å kartlegge dette og se om det er mulig å utvinne det, sier Støre.

Blod på tann

Foreløpig har ikke argumenteringen hjulpet nevneverdig. EU-parlamentets resolusjon har derimot gitt motstanderne av gruvedrift på havbunnen blod på tann.

I en epost til NTB skriver Venstres Ola Elvestuen at Stortingets vedtak og EU-resolusjonen «undergraver Norges posisjon som en havnasjon».

Det reagerer i sin tur Senterpartiets stortingsrepresentant Aleksander Øren Heen på.

– Elvestuen har selv jobbet for å få EU til å vedta denne resolusjonen. Det er et forsøk på å undergrave folkestyret, mener han.

