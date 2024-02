Etter å ha hatt vervet i et år må Gunn Elin Høgli gå av som leder for Trondheim Ap. Hun ble valgt som leder på årsmøtet i fjor, og skulle i utgangspunktet sittet i vervet et år til. Avgangen kommer som følge av et mistillitsforslag som ble fremmet to dager i forkant av landsmøtet.

Voteringen endte med at 83 personer stemte for mistillitsforslaget, mens 60 personer stemte i mot. Tre personer valgte å stemme blankt, ifølge Adresseavisen som omtalte saken først.

– Demokratier har talt, sånn er det, sier Høgli til Adresseavisen etter at stemmene var talt.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget skal være en konflikt med Trond Giske, leder for lokallaget Nidaros.

– Jeg fikk telefon fra Trond Giske 22. mai om at jeg var illojal, og at jeg skulle bli kastet på et ekstraordinært årsmøtet, sa Høgli fra talerstolen.

Giske har avvise denne påstanden.