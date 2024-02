Fremgang for Ap og Høyre på ny måling

Høyre legger på seg 2,4 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiets økning ikke er fult så stor – 1,5 prosentpoeng. Aps regjeringspartner Sp får 6,5 prosent, noe som er ned 0,1 prosentpoeng.

Det kommer frem på februarmålingen for Klassekampen og Nationen.

For øvrige partier er tallene slik (med endring fra januar i parentes): Rødt 4,3 (uforandret), SV 9,1 (-1,5), INP 3 (-0,4), MDG 2,7 (-0,8), KrF 3,5 (-0,6), Venstre 5,7 (-0,2), FrP 13,7 (-0,5) og andre 3,3 (+0,1).

Målingen viser at H, FrP, Venstre og KrF ville ha fått flertall med 89 mandater, mot 78 for de rødgrønne. Differansen kunne ha økt til 13 dersom man legger på to mandater fra Industri- og Næringspartiet (INP).

I målingen er 1.010 personer er intervjuet 6. og 7. februar. Feilmarginen for utvalget som helhet er inntil 3,1 prosentpoeng.

(NTB)