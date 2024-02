Ukraina: Har bevis for at Russland bruker Elon Musks Starlink-teknologi

Ukrainas forsvar har publisert et lydklipp som de sier beviser at russiske soldater har brukt Starlink-systemer for å kommunisere.

Starlink er en satellittbasert internettjeneste som er eid av Musk.

Også Ukraina har benyttet seg av teknologien og har tusenvis av internett-terminaler. Mange av terminalene var en gave fra Musk, men de fleste var det land som USA og Frankrike som finansierte.

Musk har blitt anklaget for å slukke Starlink-nettet for å forhindre ukrainske angrep på russiske styrker. I februar i fjor forbød han Ukraina å bruke Starlink i angrep.

(NTB)