På et valgkamparrangement i South Carolina lørdag hevdet Donald Trump at han i sin tid som president ga et stort Nato-land beskjed om at USA ikke ville beskytte det mot et russisk angrep om landet ikke investerte nok i forsvar.

Både Nato, EU og Det hvite hus har reagert sterkt på uttalelsene, og det samme gjør flere representanter for Republikanerne som etter all sannsynlighet vil nominere Trump som sin kandidat til høstens presidentvalg i USA.

– Det siste vi vil gjøre

– Dette er hvorfor jeg lenge har sagt at han ikke er egnet til å være president, sa den tidligere republikanske presidentkandidaten Chris Christie da han søndag ble intervjuet i NBC-programmet «Meet the Press.»



UTFORDRET TRUMP: Chris Christie trakk seg fra nominasjonskampen. Foto: NTB

– Uttalelsene er også i tråd med hans kjærlighet for diktatorer, la han til.

Nato-anslag har vist at bare 11 av 31 medlemsland oppfyller alliansens mål om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar, og dette har ifølge Reuters lenge vært en kilde til spenning med USA, hvis væpnede styrker utgjør kjernen i Nato-styrken.

– Det siste vi noensinne vil gjøre er å støtte Russland. Ikke ta parti med noen som har invadert et land, og en halv million mennesker er døde eller såret grunnet president Vladimir Putin i krigen mot Ukraina, sa Trumps eneste gjenværende konkurrent i den republikanske nominasjonskampen, Nikki Haley, i et intervju på CBS-programmet «Face the Nation.»

– En dum ting å si

Selv Trumps nære allierte, senator Lindsey Graham, har erkjent overfor Reuters at han er uenig i «måten han sa det på.»

TRUMP-ALLIERT: Senator Lindsey Graham. Foto: NTB

– Russland invaderte ingen da han var president, og vil heller ikke gjøre det hvis han blir president igjen, sa han.

Den republikanske senatoren Thom Tillis beskyldte ifølge Politico Trumps rådgivere for ikke å ha forklart eks-presidenten at USA som Nato-medlem er forpliktet til å forsvare ethvert medlemsland som angripes.

– Det var en dum ting å si, sa en annen republikansk senator, Rand Paul, til avisen om Trumps uttalelser.

– Rystende og farlig

Det hvite hus var lørdag raskt ute og stemplet den tidligere presidentens Nato-utspill som «rystende og farlige», mens Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mente utspillet «undergraver vår alles sikkerhet, inklusive USAs.»

Mandag uttaler EUs utenrikssjef Josep Borrell at Nato ikke kan være en «militærallianse à la carte» som er avhengig av en presidents innfall.

Kreml har ifølge Reuters avslått å kommentere Trumps uttalelser.

– Jeg er fortsatt Putins pressetalsperson, men ikke Trumps, sa Dmitrij Peskov til pressen mandag.