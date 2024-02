Kina ber Israel til å stanse angrepene mot Rafah

– Kina tar avstand fra og fordømmer handlinger som skader sivile og er i strid med internasjonal lov, sier en talsperson for kinesisk UD.

– Israel må stanse sine militære operasjoner så snart som mulig, gjøre alt for å hindre sivile tap og forhindre en enda mer alvorlig humanitær katastrofe i Rafah-området, heter det videre.

Kina har tidligere tatt til orde for en internasjonal fredskonferanse for å få en slutt på krigen mellom Israel og Hamas. Landet ønsker også en tidsplan for en tostatsløsning.

Oppfordringen fra Beijing kommer samtidig med at CIA-sjef William Burns er i Kairo, der han tirsdag skal diskutere en plan for våpenhvile og løslatelse av gisler med utsendinger fra Israel.

Ifølge Haaretz ledes den israelske delegasjonen av sjefen for etterretningstjenesten Mossad, David Barnea. Egypts etterretningssjef Abbas Kamal og Qatars statsminister Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani deltar også i forhandlingene.

Sikkerhetsrådet diskuterte mandag krigen i Gaza bak lukkede dører, og ifølge Kinas FN-ambassadør Zhang Jun var det bred enighet om at noe må gjøres for å få en slutt på den humanitære katastrofen og hindre Israels varslede offensiv mot Rafah.

(NTB)