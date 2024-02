Russlands president Vladimir Putin roste Joe Biden som et mer pålitelig alternativ for Russland enn Donald Trump, i det som er hans første offentlige uttalelser om det amerikanske presidentvalget, skriver Bloomberg.

Fra den gamle skolen

– Han er en mer erfaren person, han er forutsigbar og han er en politiker fra den gamle skolen, uttalte den russiske presidenten om Biden i et intervju med statlig fjernsyn. Dette i respons på spørsmål om hvilken av de to kandidatene som er mest gunstig for Russland.

– Vi vil jobbe med enhver amerikansk president som er valgt av det amerikanske folket, men foretrekker Joe Biden, la Putin til.

Putin avfeide spørsmål om den 81 år gamle amerikanske presidentens mentale tilstand. Den russiske presidenten roste heller Bidens kompetanse under deres siste møte i Genève for tre år siden.

– Selv om det var snakk om at han ikke var kompetent, så jeg ingenting som tydet på det. Ja, han kikket på notatene sine, men det gjorde jeg også. Det var ingenting.

Tar det som et kompliment

Tidligere president Donald Trump tar det hele med knusende ro.

– Putin har nettopp gitt meg et flott kompliment, fortalte Trump etter kommentarene fra Putin under et arrangement i South Carolina onsdag kveld.

Uttalelsene fra Putin kommer etter at Trump rettet kraftig kritikk mot Nato-land som ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser.

Forsvarsalliansen har som mål at alle medlemsland skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Det er få land som har oppfylt forpliktelsen. Nato-sjef Jens Stoltenberg forventer at 18 av alliansens 31 medlemsland vil oppfylle målet i år. Norge er ikke en av dem.