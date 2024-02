Nederlands avtroppende statsminister Mark Rutte mener Europa bør slutte å klage på Donald Trump og heller fokusere på hva det kan gjøre for Ukraina, skriver Reuters.

Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump vakte oppsikt forrige uke da han hevdet at han ikke ville forsvare NATO-allierte som ikke bruker nok på forsvar hvis han blir gjenvalgt.

– Jeg vil oppfordre dem (Russland, journ. anm.) til å gjøre hva de vil. Du må betale. Du må betale regningene dine, sa den tidligere amerikanske presidenten på et valgkampstevne.

– Det er opp til amerikanerne

På Den internasjonale sikkerhetskonferansen i München i helgen valgte Rutte i stedet for å kritisere Trump, ta han i forsvar.

– Vi bør slutte å klage og syte om Trump, sier Rutte.

– Det er opp til amerikanerne. Jeg er ikke amerikaner, jeg kan ikke stemme i USA. Vi må samarbeide med den som er på dansegulvet, legger han til.

Rutte, som regnes som favoritten til å overta sjefsstolen i Nato etter Jens Stoltenberg, mener at uansett hvem som vinner det amerikanske presidentvalget i november så bør Europa bruke mer penger på forsvar og øke produksjonen av ammunisjon.

Ifølge Rutte må Europa øke støtten til Ukraina fordi det er i deres interesser.

– Vi må gjøre dette fordi vi ønsker å gjøre dette, fordi det er i vår interesse. Dette er avgjørende, sier den nederlandske statsministeren.

– Trump hadde rett

Dette er ikke første gang Rutte støtter opp om Trumps kommentarer om Nato. I januar sa Rutte, som er Nederlands lengstsittende statsminister, under et intervju med Bloomberg TV at Trump hadde rett i å klage på mangelen på forsvarsutgifter fra sine europeiske allierte.

– Trumps hovedproblem var at vi ikke brukte nok, sa Rutte og la til:

– Han hadde rett!

En av grunnene til at Rutte regnes som en favoritt til å overta etter Stoltenberg er fordi han anses som en som vil kunne håndtere Trump.

Rutta sa i oktober at han er åpen for å etterfølge Stoltenberg, men har ikke ønsket å drive noen kampanje for å bli valgt.

Møtte Zelenskyj

På sikkerhetskonferansen møtte Rutte også den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Under møtet takket Zelenskyj Nederland for deres bidrag til dem og Rutte personlig for hans engasjement for Ukraina. I tillegg diskuterte de behovet for luftforsvar og artilleri.

De to statslederne viet også spesiell oppmerksomhet til Ukrainas integrasjon i NATO, opplyser ukrainske myndigheter.