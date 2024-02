Det er ikke milliardærene det handler om, Vedum

Debattinnlegg: Sebastian Parry-Jones Øyrehagen, styremedlem i Oslo Venstre

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og venstresiden raser mot de snaut 2.500 menneskene med over 100 millioner i skattbar formue. Samtidig som Vedum forsvarer formuesskatten med nebb og klør, feiler han i å forstå hvorfor motstanden mot skatten er så høy: To tredjedeler av all formuesskatt betales av personer med nettoformue under 100 millioner kroner.

Sebastian Parry-Jones Øyrehagen. Foto: Privat

Det er på tide at Vedum legger fra seg argumentet om at det er milliardærene som treffes av formuesskatten. De som treffes, er teknologigründerne i Norge. Hodene vi trenger for å få til en grønn omstilling i norsk næringsliv.

At regjeringen tviholder på denne bremseklossen av en skatt viser en total mangel på forståelse av hvordan nye næringer fungerer, om hvordan selskap skalerer. Det aller viktigste for at nye næringer og konkurransedyktige selskaper kan skapes, er kapital. Uten kapital får man ikke tak i kompetanse og kunnskap. Der har regjeringen, med Vedum i spissen, gjort det beintøft for gründere. Formuesskatten har aldri vært høyere enn den var i 2023, og Finansdepartementet estimerer at formuesskatten har økt med 55 prosent under Støre-regjeringens første to år. Det er brutalt i en gründers hverdag.

Vi kommer til å ende opp med et næringsliv der norske investorer fullstendig trekker seg ut av det norske markedet og heller investerer annetsteds

Debatten handler ikke om milliardærene, den er større enn som så. Skal vi klare omstillingen vekk fra oljen, må vi la de nye næringene spire før det skal høstes. Nye inntektskilder er hva som skal sikre velferdsstaten vår. Da kan ikke regjeringen slå bena under vekstbedriftene før en eneste krone er blitt reinvestert i selskapet.

Dessuten treffer formuesskatten kun norske investorer og gründere, ikke de utenlandske. Og det synes: En rapport fra Menon Economics viser at verdiskapingen i 2021 for første gang siden 2014 var større fra utenlandskeide bedrifter enn fra norske, privateide bedrifter. Det er ikke til å fatte eller begripe hvorfor regjeringen svekker konkurranseevnen til norskeide selskaper. Vi kommer til å ende opp med et næringsliv der norske investorer fullstendig trekker seg ut av det norske markedet og heller investerer annetsteds.

Til å være et parti som forherliger norske produkter og norsk eierskap, er dette merkelige toner fra Senterpartiet. For Vedum nekter å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, han mener det er noe unorsk over hele diskusjonen.

Evner ikke regjeringen å tilpasse skattesystemet til dagens næringsliv, blir det selskapene som mister det norske ved seg. Skjer det, blir det krise for den norske omstillingen, krise for det norske næringslivet, og det vil bli krise for den norske velferdsstaten slik vi kjenner den.

Sebastian Parry-Jones Øyrehagen

Styremedlem i Oslo Venstre