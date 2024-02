Foreslår EU-obligasjoner for å styrke forsvaret

Estlands statsminister Kaja Kallas har ifølge Bloomberg uttalt til avisen at hun mener EU bør jobbe med en plan for å utstede 100 milliarder euro i felles euroobligasjoner for å styrke kontinentets forsvarsindustri, og i mellomtiden gjøre mer for å få våpen til Ukraina.

«Vi er på et sted hvor vi trenger å investere mer og utforske hva vi kan gjøre sammen, fordi obligasjonene som ville bli utstedt av separate land individuelt er for små til å skaleres opp», uttalte hun til Bloomberg under den årlige sikkerhetskonferansen i München søndag, og trakk frem at euroobligasjoner kunne ha en mye større innvirkning.

Den franske presidenten Emmanuel Macron og presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel, har gitt støtte til forslaget. Mer sparsommelige nasjoner som Nederland og Tyskland er antakelig mindre interessert, skriver avisen.

Europas forsvar og støtte til Ukraina var naturlig nok hovedpunktene under konferansen i München. Samlingen ble avholdt midt i en pågående stillstand i USA over å gi Ukraina titalls milliarder dollar i militærhjelp mens det krigsherjede landet står overfor alvorlig mangel på artilleri.