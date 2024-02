Estlands statsminister Kaja Kallas var en av de baltiske politikerne som i forrige uke ble plassert på Kremls «etterlyst»-liste, anklaget for å «ødelegge monumenter for sovjetiske soldater.»

SVARTELISTET: Estlands statsminister Kaja Kallas. Foto: NTB

Kallas har lenge vært en av de fremste talspersonene for å fryse russiske aktiva, og lar seg ikke skremme av en arrestordre. I et intervju med Financial Times publisert mandag oppfordrer hun Vesten til å fryse aktiva før det amerikanske presidentvalget.

– Valg er alltid turbulente tider. Det er alltid bedre å gjøre alt vi kan før viktige valg. (...) Dette er økonomisk press vi kan legge på russisk økonomi for å fremskynde bristepunktet for denne krigen, sier Kallas til avisen på sikkerhetskonferansen i München der politikere, generaler og etterretningstopper samles årlig.

Paris og Berlin har vært forsiktige i sin støtte til Kallas, og bekymrer seg for lovlighet, finansiell stabilitet og mulige represalier.

Trump taus om Navalnyj

Sannsynligheten for at Trump blir republikanernes presidentkandidat har likevel skremt mange i Europa, særlig etter uttalelsen om at russerne kan gjøre hva de vil med Nato-land som ikke bruker nok på forsvar. Videre kaster den fengslede, russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyjs bortgang før helgen også skygger over konferansen – og Trump har ennå ikke kommentert dødsfallet.

DØDE FREDAG: Aleksej Navalnyj. Foto: NTB

Trumps eneste gjenværende konkurrent i den republikanske nominasjonskampen, Nikki Haley, mener det er grunn til å bekymre seg – uansett hva tausheten skyldes.

– Enten stiller han seg bak Putin og syns det er helt greit at han har drept en av sine politiske motstandere, eller så synes han bare det ikke er noe særlig å bry seg om, sa hun i et intervju med ABC i helgen.

– Spillet de alltid spiller

Estlands statsminister Kallas blir også spurt om Navalnyjs død, og overfor Financial Times knytter hun det sammen med arrestordren som ble utstedt mot henne i forrige uke.

– Målet er å skremme meg og de vestlige landene, for å få oss til å avstå fra beslutningene vi ellers ville ha tatt. (...) President Vladimir Putin har torturert ham i lang tid. Dette er spillet de alltid spiller – diktatorens håndbok, sier hun.

Arrestordren tolker Kallas overfor avisen dithen at «Putin ønsker å sende en melding om at Estland faktisk er russisk territorium, og at han har jurisdiksjon over oss.»

– Det er den imperialistiske tankegangen, sier hun.