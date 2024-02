100 prosent elbilandel truer Norges beredskap

Debattinnlegg: Endre Haraldseide, Cand. agric.

Hvordan kan vesentlige deler av landets beredskap bli påvirket av en utstrakt elektrifisering av personbilparken, kollektivbefordringen og varetransporten? Min påstand er at den kan bli svært svekket av flere grunner:

Værforholdene vinterstid pga. redusert batterikapasitet – særlig alvorlig dersom man er innesnødd over lang tid.

Manglende lademuligheter på grunn av strømstans, som kan skyldes uvær, dataangrep eller andre uforutsette, alvorlige hendelser.

Målet er at det fra 2025 kun skal omsettes nullutslipps person- og lettere varebiler. Vinter-Norge er ikke egnet for en så ensidig og risikofylt driftsform for personbefordring og varetransport som myndighetene legger opp til.

Det er rimelig å anta at det finnes et nivå for elektrifisering av våre kjøretøy som ikke bør overstiges slik at beredskapen blir så svekket at liv og helse settes i fare. Myndighetene bør snu i sin bastante elbilpolitikk.

