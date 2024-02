Regjeringen pipelort

Debattinnlegg: Sverre Hope, siviløkonom

Bare dager etter at juksemakeren Sandra Borch (Sp) trakk seg, forteller hennes nyutnevnte arvtager som forsknings- og høyere utdanningsminister, senterpartisten Oddmund Hoel, helt skamløst at han systematisk har jukset med medlemstall for å tuske til seg uberettiget støtte til Noregs Mållag i sin tid som leder i organisasjonen. Statsrådens pinlige unnskyldning er at «alle andre jukset jo». Logikken er altså at hvis tilstrekkelig mange bryter loven, så er det greit. Det er også kommet frem at statsråden har deltatt i juks med fiktive kurs. Dette er den etiske ryggraden til vår nye minister for forskning og høyere utdanning, mannen som skal forvalte saker om juks blant studenter.

Sverre Hope. Foto: Privat

Den ferske statsråden er blitt grundig irettesatt av flere ungdomsorganisasjoner som tilbakeviser at juks har foregått i en slik skala som statsråden hevder. Muligens er det sånn at slikt juks er – eller vi får håpe var – mest forekommende i AUF og Senterungdommen, slik at tilgivelsen sitter litt løsere i disse moderpartiene enn i andre miljøer.

Statsministeren visste om saken før utnevnelsen, men mener det må være lov å gjøre noen feil og bli tilgitt. Slik er det muligens i mer ordinære arbeidsforhold, men som en av landets høyeste tillitsvalgte kan du ikke ha juks og bedrag på rullebladet. Det skal og må stilles høyere etiske krav til statsråder enn til bussjåfører og bilmekanikere.