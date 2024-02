Donald Trump vekker ofte oppmerksomhet med det han sier, men i helgen vekket han oppmerksomhet med det han ikke sa. Mannen som ligger an til å bli republikanernes kandidat i høstens presidentvalg i USA var taus om den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyjs død – til tross for at han uttalte seg offentlig mer enn én gang.

Mandag bryter han derimot tausheten, i et innlegg på sin egen sosiale medieplattform Truth Social.

Kryptisk innlegg

«Navalnyjs plutselige dødsfall har gjort meg mer og mer klar over hva som skjer i vårt land», skriver Trump kryptisk, og synes ifølge Reuters å knytte dødsfallet til sine egne politiske problemer.

«Dette går sakte, men sikkert fremover, med korrumperte, radikale venstrepolitikere, påtalemyndigheter og dommere som leder oss nedover veien mot ødeleggelse. Åpne grenser, riggede valg og grovt urettferdige rettsavgjørelser ødelegger Amerika. Vi er en nasjon i nedgang, en mislykket nasjon! MAGA2024», skriver han i innlegget der caps lock-knappen brukes relativt aktivt.

Sittende president Joe Biden og Trumps eneste gjenværende republikanske nominasjonsrival Nikki Haley har gitt Vladimir Putin direkte skylden for Navalnyjs død, mens både tidligere presidenter og fremstående kongressmedlemmer fra begge partier ifølge nyhetsbyrået også har fordømt Putin.

Trump, som i løpet av sin presidentperiode i årene 2017-21 uttrykte beundring for Putin, nevner dog ikke Russlands president med et eneste ord denne gang.

Nato-brannfakkel

Mandagens innlegg kommer uken etter at Trump skremte mange – på begge sider av Atlanteren – med sin uttalelse om at russerne kan gjøre hva de vil med Nato-land som ikke bruker nok penger på forsvar.

I et ABC-intervju i helgen hevdet Haley det var grunn til å bekymre seg – uansett hva tausheten frem til da skyldtes.

– Enten stiller han seg bak Putin og syns det er helt greit at han har drept en av sine politiske motstandere, eller så synes han bare det ikke er noe særlig å bry seg om, sa hun.