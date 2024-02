Det er ingen tvil om at båndene mellom Nord-Korea og Russland er blitt tettere de siste årene.

Nå skal den russiske presidenten, Vladimir Putin, ha gitt en russisk-laget luksusbil i gave til Nord-Koreas leder, Kim Jong-un. Bilen skal være til hans personlige bruk.

Talsperson i Kreml, Dmitrij Peskov, har ifølge BBC bekreftet gaven, og opplyser om at det var en luksussedan av merket Aurus Senat – en slik som Putin bruker selv.

Stor bilentusiast

Ifølge nordkoreanske statlige medier skal bilen ha blitt levert til Kims øverste medhjelpere søndag. Kim skal være en stor bilentusiast, og til tross for landets strenge lover om utenlandsk import, skal han ha en samling av luksuriøse, utenlandske kjøretøyer.

Samtidig forbyr Nord-Korea all form for utenlandsk påvirkning. I januar ble to tenåringer dømt til tolv års straffarbeid for å ha sett på sørkoreansk TV-drama.

GAVE: Kim Jong-un kan nå kjøre rundt i sin nye bil, en russiskprodusert Aurus Senat. Foto: Bloomberg

Sør-Koreas utenriksdepartement har kritisert bilgaven, og mener den bryter med sanksjonene satt av FNs sikkerhetsråd. Der forbys forsyninger av visse typer kjøretøy til Nord-Korea, blant annet luksusbiler. Russland har et fast sete i sikkerhetsrådet og har dermed stilt seg bak sanksjonene.

«Gaven er en tydelig demonstrasjon av det spesielle personlige forholdet mellom topplederne», sier imidlertid Kim Yo-jong, søsteren til Kim Jong-un.

Fikk sitte i Putins bil

Særlig etter at Russland invaderte Ukraina i starten av 2022 har båndet mellom Russland og Nord-Korea blitt tettere.

Nord-Korea skal ifølge amerikanske myndigheter forsyne Russland med våpen til krigen, og det svært lukkede landet skal ha store lagre av ammunisjon som er kompatible med systemene Russland bruker i krigen.

Kim besøkte en romfartsbase i Russland i september i fjor, da han skal ha inspisert Putins limousin av typen Aurus Senat. Putin inviterte han dermed til å sette seg i baksetet, skriver BBC. De skal også ha byttet våpen som gaver.