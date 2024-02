Målet er at den nye loven skal være klar før sommeren. Attals løfte kommer kort tid før en stor messe for bøndene, som regnes som en slags frist for regjeringen til å komme med konkrete planer til bøndene.

De har holdt fred de siste ukene, mens januar var preget av store landsomfattende demonstrasjoner med sperrede veier, traktorer i Paris og andre grep for å vise sin misnøye med landbrukspolitikken, konkurranse fra utlandet, og skattenivået.

(NTB)