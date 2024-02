USA kunngjør 500 nye sanksjoner mot Russland

USAs president Joe Biden kunngjør over 500 nye sanksjoner mot Russland. For to år siden i morgen begynte krigen.

«Putin skal betale»

– I dag kunngjør jeg mer enn 500 nye sanksjoner mot Russland for dets pågående krigføring mot Ukraina og for dødsfallet til Aleksey Navalny, som var en modig anti-korrupsjonsaktivist og Putins sterkeste opposisjonsleder, sier president Biden i en pressemelding fra Det hvite hus.

Sanksjonene er rettet mot enkeltpersoner knyttet til Navalnys fengsling, samt Russlands finanssektor, forsvarsindustri, innkjøpsnettverk og «sanksjonsbrytere» over flere kontinenter. Det hvite hus skriver at de vil «sørge for at Putin betaler en enda høyere pris for sin aggresjon i utlandet og undertrykkelse hjemme.»

Viker ikke en tomme

– Vi innfører også nye eksportrestriksjoner på nesten 100 organisasjoner som gir støtte til Russlands krigsmaskin ved å omgå dagens sanksjoner, sier Biden videre.

Samtidig oppfordrer presidenten Representantenes hus til å raskt godkjenne krigsstøttepakken til Israel og Ukraina.

– Nå er tiden inne for oss å stå sterkt med Ukraina og stå forent med våre allierte og partnere. Nå er tiden inne for å bevise at USA står opp for frihet og ikke bøyer seg for noen, avslutter USAs president.