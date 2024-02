Donald Trump vant lørdag lett over Nikki Haley, og sikret seg Republikanernes nominasjon i rivalens egen hjemstat South Carolina. Nå stopper den politiske sponsorgruppen Americans for Prosperity Action (AFP Action), støttet av milliardæren Charles Koch, finansieringen av Haley-kampanjen, skriver Financial Times.

Og Koch er ikke en hvilken som helst støttespiller. Han er styreleder og konsernsjef i Koch Industries, et konglomerat med eierinteresser i blant annet olje, rørledninger, råvarehandel og papirindustrien. Han er ifølge Bloombergs milliardær-indeks verdens 23. rikeste, med 65 milliarder dollar i anslått formue.

– Forventer at Trump taper

Den Koch-støttede gruppen vil imidlertid ikke sende pengene til Trump-kampanjen i stedet.

«Haley har fortsatt vår støtte som presidentkandidat, men vi vil fokusere våre ressurser der vi kan utgjøre en forskjell», forklarte seniorrådgiver for AFP Action Emily Seidel ifølge avisen søndag, og pekte på seter i Kongressen der gruppen har engasjert seg i delstater som Nevada, Montana, Pennsylvania og Wisconsin.

TAPTE IGJEN: Nikki Haley. Foto: Bloomberg

«Jeg forventer at Trump taper i november, og at han vil skade partiets «merkevare» og andre konservative kandidater. Hvis Trump blir Republikanernes kandidat, vil risikoen for et demokratisk ettpartistyre fanget av den progressive venstresiden være alvorlig og gjøre uopprettelig skade på landet», fortsatte hun.

Føderale dokumenter sluppet i forrige uke viste at Haley-kampanjen i begynnelsen av februar hadde rundt 13 millioner dollar tilgjengelig, omtrent like mye som den brukte i januar. Den tidligere FN-ambassadøren har nå, til tross for tapet i hjemstaten, lovet å fortsette iallfall frem til «Super Tuesday» 5. mars.

– Vippevelgere vil avgjøre

Haley vinner ifølge Financial Times frem blant høyt utdannede, moderate og sentrum/høyre-velgere i forstedene, men ikke hos den republikanske basen som fortsatt er fanget av Trump og hans populistiske linje i den økonomiske politikken og hans isolerende linje i utenrikspolitikken.

VANT IGJEN: Donald Trump. Foto: Bloomberg

AFP Action har vært en viktig finansieringskilde for republikanske kandidater siden Obama-æraen, men avisen understreker at gruppen ikke lenger er så innflytelsesrik som den var. Nå er det et hovedmål å vinne tilbake Senatet, som Republikanerne mistet i 2020 og ikke klarte å gjenvinne i 2022.

«Dette valget vil avgjøres av vippevelgerne. Og Joe Biden leder over Trump med to-til-én blant uavhengige. Det viktigste – og vanskeligste – vi kanskje må gjøre, er å overbevise millioner av velgere som aldri vil stemme Trump om å stemme på republikanske kandidater til Kongressen og som vil fremme våre felles prinsipper», fortsatte Seidel.