Vedum skyter seg selv i foten

Debattinnlegg: Gunnar A. Gundersen, selvstendig næringsdrivende og tidligere stortingsrepresentant for Høyre

Formuesskatten er endelig høyt på dagsordenen. Utflytting av norske eiere og stadig økende utenlandsk eierskap i norsk næringsliv er noen av årsakene.

Gunnar A. Gundersen. Foto: Iván Kverme

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum slåss hardt for formuesskatten og får fokus på sin egen situasjon. Spørsmålet bør heller dreie seg om hvordan det er mulig for et parti som både skal være opptatt av Distrikts-Norge og av små, selvstendige næringsdrivende er en pådriver for stadig sterkere eierbeskatning.

Det lokale, private eierskapet blir viktigere for sysselsetting, vekst og utvikling desto lenger ut i den norske periferien vi kommer. Statistikk og offentlige utredninger viser dette. Statlige arbeidsplasser sentraliseres til hovedstaden og regionale sentra. Utenlandske investorer er heller ikke noe alternativ til de mange tusen små og mellomstore bedriftene som utgjør ryggraden i Distrikts-Norge. Det er det lokale, private eierskapet som bærer disse.

Jeg er selv styreleder i en slik bedrift – Alvdal Skurlag, en hjørnestensbedrift i Nord-Østerdal. Bedriften er solid og drives godt. Glommen Mjøsen Skog, Alvdal kommune og NØK Invest er store eiere, men ut over det er anslagsvis 30 prosent av aksjene spredd på svært mange små, lokale eiere. Disse har historisk vært en viktig kilde til kapital for en gang i tiden å redde bedriften og nå for å videreutvikle den. Skatteberegninger viser at formuesverdien på aksjene er langt høyere enn hva aksjene omsettes for, og resultatet er at for de av eierne som er i formuesposisjon, går nær sagt hele utbyttet til å betale utbytte- og formuesskatt. Det er mange svært tålmodige aksjonærer i Alvdal Skurlag, men dersom utbyttet må økes, vil bedriftens investeringskapasitet begrenses tilsvarende.

«Samfunnet skal bygges nedenfra» er Senterpartiets mantra. Lokalt eierskap er viktig for å bygge de små, lokale samfunnene rundt i Norge. Det er en gåte at Senterpartiet kjemper for formuesskatten. Det hjelper ikke på forståelsen at gårdsbruk er lavt verdsatt. Vedum og Senterpartiet må da evne å se ut over det?

