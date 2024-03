Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil ha konkrete innspill til hvordan Norge kan få flere gründere og oppstartsbedrifter. Derfor inviterer han til innspillsmøter over hele landet.

Torsdag denne uken starter ballet i Tromsø. Deretter blir det møter i Bergen og Trondheim, samt to i Oslo, hvorav det ene særskilt skal handle om kvinnelige gründere.

Bakgrunnen er at regjeringen i løpet av 2024 skal legge frem den første stortingsmeldingen om gründere og oppstartsbedrifter.

Meldingen skal belyse relevante temaer som kapitalmarkedet, kompetanse og innretningen av virkemiddelapparatet nasjonalt og regionalt. Og i forkant blir bedrifter invitert til å komme med råd.

Mini-CV Navn: Jørund Henning Rytman (46). Stilling: Adm. direktør i SMB Norge, som tidligere het Bedriftsforbundet. Bakgrunn: Utdannet innen markedskommunikasjon fra BI i Drammen (2000–2003). Har vært selger, gründer, vekter og funksjonær i Fremskrittspartiet. Stortingsrepresentant for Buskerud 2005–2017. Har jobbet i SMB Norge siden da. Adm. direktør siden november 2021. Aktuell: Innspillsmøter for regjeringens kommende gründermelding.

– Det er knallbra

– Er dette et bra opplegg for å få gode innspill?

– At det nå er varslet en stortingsmelding om dette synes jeg og SMB Norge er knallbra, svarer adm. direktør Jørund Rytman.

– Dette er noe jeg har etterlyst i flere år, og det spisset seg kanskje spesielt under en debatt vi i SMB Norge arrangerte. Jeg fikk presset næringsministeren til å si at det skulle skje på hans vakt at Norge skal bli nummer én i verden på å starte og drive bedrift, altså mens han er næringsminister.

– Så du tar en del av æren for at gründerne får sin egen stortingsmelding?

– Ja, i hvert fall at for at det skjer noe nå mens han er næringsminister, og ikke om fem eller ti år.

ØNSKER RÅD: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: NTB

– Ganske sjelden

Rytman har har 12 års erfaring som stortingspolitiker, blant annet i finans- og næringskomiteen.