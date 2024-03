Brenna fikk vite om Utøya-samarbeid i 2022 – ga likevel millionstøtte

Kunnskapsdepartementet bekrefter overfor Dagens Næringsliv at politisk ledelse den 15. mai 2022 mottok et notat hvor det fremgår at Utøya AS er koblet opp til Wergelandsenteret og støtten til skoleprosjektet 22. juli. Det var over ett år før Brenna (Ap) erklærte seg inhabil.

«Det er videre nevnt i én setning at senteret har, i samarbeid med 22. juli-senteret og Utøya AS, ansvar for driften av det nasjonale læringstilbudet om 22. juli, som det gis tilskudd til over kap. 226, post 21, og at de har søkt om en økning på 1,5 mill. kroner for 2023 til dette», skriver departementet i en epost til DN.

Tonje Brenna har forklart i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at verken hun eller embetsverket var bevisst på at de ga økonomisk støtte til Utøya.

I styret i Utøya sitter Brennas ekssamboer som hun har barn med, samt to venninner av henne. Brenna har forklart overfor kontrollkomiteen at hun «opplagt» var inhabil overfor disse.

Av de fem millioner kronene som Brenna innvilget til skoleprosjektet i 2023 gikk 2,1 millioner kroner til Utøya AS, ifølge foreløpige tall fra Wergelandsenteret.

Onsdag formiddag møtes Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å konkludere i habilitetssakene, deriblant i saken mot Brenna.

