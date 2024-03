Får sterk kritikk etter aksjesaken

Kontrollkomiteen startet sine undersøkelser 21 juni i fjor, etter at det hadde blitt avdekket en rekke habilitetsskandaler blant toppolitikerne, deriblant Erna Solberg (H).

Ektemannen Sindre Finnes handlet aksjer mer enn 3.600 ganger mens Erna Solberg var statsminister. Flere av selskapene var direkte påvirket av regjeringens politikk.

«Solberg klart mest alvorlig»

For dette gir kontrollkomiteen Erna Solberg enstemmig «sterk kritikk».

– Solberg får den kraftigste mulige reaksjonen. Et flertall i komiteen understreker at Solberg sin sak er den klart mest alvorlige av de sakene som vil ende med kritikkvedtak i Stortinget, sier SVs Audun Lysbakken under pressekonferansen.

«Sterk kritikk» er den nest høyeste formuleringen Stortinget kan bruke. I ytterste konsekvens kan komiteen fremme et mistillitsforslag.

Gjemmer seg bak taushetsplikt

– Alle disse habilitetsbruddene som har blitt avdekket på relativt kort tid bidrar til å svekke tillitten til oss som politikere, og det er veldig alvorlig, sier Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi og legger til:

– Solberg og Huitfeldt har ganske like saker og begge to fortjener sterk kritikk.

Ektemannen til Anniken Huitfeldt, Ola Flem, startet med 10.000 kroner. Startkapital og løpende utbytter på 3 millioner har gitt en aksjeavkastning på 1,5 millioner. Anniken Huitfeldt hevder hun ikke har visst noe om aksjesuksessen.

– Anniken Huitfeldt har valgt å ikke vite og dekker seg bak taushetsplikten, sier Limi om saken.