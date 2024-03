Frankrikes president Emmanuel Macron ville på et toppmøte i Paris mandag ikke utelukke å sende vestlige bakkestyrker til Ukraina. Tirsdag ble uttalelsene raskt skutt ned av Nato-stormakter som USA, Tyskland og Storbritannia, og selv generalsekretær Jens Stoltenberg var klar på at bakkestyrker ikke var et alternativ.

Samtidig virker Kreml å fryde seg over Natos åpenbare splittelse og Macrons tilsynelatende misforståelse av stemningen i forsvarsalliansen, skriver CNBC og viser til flere innlegg på Telegram.

– Verbal inkontinens

Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev skrev tirsdag at den franske presidenten lider av «verbal inkontinens», mens leder for statsdumaen Vjatsjeslav Volodin mener at Macrons «høylytte uttalelser skremte hans lands innbyggere og ledere av en rekke europeiske land.»

NAPOLEON-SAMMENLIGNING: Fra lederen av den russiske statsdumaen, Vjatsjeslav Volodin. Foto: NTB

«For å opprettholde personlig makt kom ikke Macron på noe bedre enn å antenne en tredje verdenskrig. Hans initiativer begynner å bli farlige for franske borgere», skrev Volodin og sammenlignet den franske presidenten med hærføreren Napoleon Bonaparte som gikk på et katastrofalt nederlag under sitt felttog mot Russland i 1812.

«Før han kommer med slike uttalelser, vil Macron gjøre lurt i å huske hvordan det endte for Napoleon og hans soldater, hvorav mer enn 600.000 ble liggende i fuktig jord», fortsatte Volodin og viste til de gjørmete forholdene som hindret invasjonen.

– Forråder Ukraina

Splittelsen i Nato kommer samtidig som Russland gjør en rekke små territorielle fremskritt øst i Ukraina.

GJENTAR BUDSKAP: Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova. Foto: NTB

– Situasjonen ved fronten er fryktelig og katastrofal for Kyiv-regimet, sier det russiske utenriksdepartements talskvinne Maria Zakharova til radiostasjonen Sputnik ifølge nyhetsbyrået Tass, og hevder Macron ikke har vært til hjelp for Ukraina med sine uttalelser.

Hun mener videre at Nato-landenes benektelse av planene om å sende bakkestyrker viser at Vesten «hadde forrådt Ukraina og vil fortsette å utnytte og forråde landet», og gjentar ifølge CNBC dermed Moskvas grunnløse påstander om at vestlige land utnytter Ukraina til å ødelegge Russland.

– En gave til Kreml

Russland-analytikere karakteriserer overfor kanalen Macrons uttalelser som en gave til Kreml.

«Bokstavelig talt idiotiske kommentarer. Ukraina trenger ikke vestlige styrker på bakken, men vestlig militærutstyr for å beseire Russland selv. Snakk om bakkestyrker er så skadelig fordi det spiller på president Vladimir Putins fortelling om Natos ekspansjon østover, og at dette er en Nato-krig mot Russland», skriver emerging markets-strateg Timothy Ash i BlueBay Asset Management i en e-post.

«Uttalelsene vil sannsynligvis også bli tatt tak i av Putins allierte hos republikanerne for å stoppe enighet om militær støtte/finansiering til Ukraina», fortsetter han.