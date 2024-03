Nedstenging avverget i USA

Forslaget til midlertidig budsjettavtale ble vedtatt i Representantenes hus tidligere på dagen. Mens Republikanerne har flertall i Huset, er det demokratisk flertall i Senatet. Der krevdes det 60 stemmer for å vedta avtalen, noe som ble oppnådd allerede før avstemningen var ferdig.

Da alle stemmene var inne, var det 77 som hadde stemt for avtalen, mens 13 hadde stemt imot.

Etter at begge kamrene har godkjent avtalen et drøyt døgn før flere etater ville vært nødt til å stenge, er det bare president Joe Bidens navnetrekk som gjenstår før den trer i kraft.

Den nye avtalen er bare en midlertidig kriseløsning, men politikerne har skaffet seg et pusterom og noen flere uker til å forhandle om et endelig statsbudsjett for inneværende år.

(©NTB)